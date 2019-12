Pedro Gallese y Claudia Díaz se dan una nueva oportunidad en el amor. El arquero de la selección nacional de fútbol y su esposa decidieron viajar a Punta Cana solos para disfrutar unos días alejados de toda la polémica tras el ampay que protagonizó el guardameta con una jovencita saliendo de un hotel.

El 29 de noviembre, el programa de Magaly TV: La Firme anunció unas imágenes del portero con otra mujer que no era la madre de sus hijos. Horas después, la propia Claudia informó en redes sociales que ella daba por terminado su matrimonio con el futbolista y que no daría ninguna declaración al respecto.

“Para informar y comunicar a todas las personas que gentilmente se han comunicado conmigo para hacerme saber sobre la situación de mi aún esposo. Pues hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese”, se leía en el comunicado.

Esto llevó a Gallese a ofrecer disculpas públicas, tanto en sus redes sociales como después del partido de ida por la Liga 1 de la Copa Movistar de Alianza Lima. En entrevista con Gol Perú, aprovechó unos minutos para dedicarle unas palabras.

“Estoy feliz con el resultado de ahora. Dedicárselo a mi señora, que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad. Solo me queda decirte Claudia que me perdones. Sé que tuve un error muy grande. Y solamente te pido una oportunidad para recuperarte. Recuperar tu confianza y a mi familia también", expresó.

Pedro Gallese pide perdón a su esposa Claudia Díaz (Trome)

El mensaje del aliancista llevó a que muchas figuras del medio aplaudieran y criticaran el gesto. Algunos como Magaly Medina y Rodrigo González consideraron que si Claudia Díaz pensaba en reconsiderar su mensaje inicial de terminar la relación, no debía ser juzgada porque solo ella sabía lo que pasaba.

Otros como Carla Tello y Shirley Cherres fueron más severos y aseguraron que su esposa no debía perdonarlo porque quien le saca la vuelta una vez podría hacerlo nuevamente.

Pedro Gallese no escatimó en detalles y hasta le dedicó una serenata a la madre de sus dos hijos. En imágenes filtradas, Claudia Díaz aparece de brazos cruzados mientras escucha a los mariachis.

Pedro Gallese le lleva mariachis a su esposa (TROME)

Y es que tras el escándalo, la esposa del seleccionado nacional se refugió en sus familiares más cercanos y sus bebés en una casa de playa del sur. Desde ahí, se enfocó en entrenar para recuperar su figura tras el último embarazo.

En una reciente publicación en Instagram, la joven decidió mostrar su renovada figura desde Punta Cana, destino al que viajó con Gallese tras celebrar juntos la Navidad.

Claudia Díaz en Instagram luce renovada figura (Trome)

Y es precisamente en la red social que desapareció el mensaje que había publicado hace exactamente un mes anunciando el fin de su matrimonio. Todo parece indicar que la pareja decidió darse una nueva oportunidad en el amor y dejar atrás la infidelidad.

Espossa de Pedro Gallese elimina mensaje sobre separación con el futbolista