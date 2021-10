Era noviembre del 2019 y Pedro Loli sentía el verdadero terror cuando unos reporteros de Magaly Medina le mostraron imágenes suyas con una misteriosa jovencita a quien subía a su auto. A pesar de que mantenía una relación con la madre de su hijo, Fiorella Méndez, el cantante estaba haciendo de las suyas. A casi dos años de ese hecho, la pareja ahora sí da por finalizada su relación.

En aquella oportunidad, se difundieron imágenes de una jovencita de nombre Yamileth, de 19 años, que declaró haber sido la ‘amiga con derechos’ del cantante, a pesar de que él era un hombre comprometido y con un hijo de solo meses de nacido.

PEDRO LOLI NEGÓ INFIDELIDAD

En el video de cuando los urracos lo abordan, Pedro Loli se mostró muy nervioso con el ampay al extremo de negar todas las imágenes y desconocer a la muchacha que bajaba de su camioneta en la puerta de su casa.

Momentos después, el cantante aceptó que sí la conocía, pero siguió negando haber tenido algún romance clandestino con ella.

“No tengo una relación con ella, la verdad que no. Que diga que yo le digo Shakira y que yo la recoja de su trabajo, no. Hablamos un par de veces. Creo que la conocí cuando estaba en La Gran Orquesta Internacional hace unos años, pero no hay nada”, dijo Pedro Loli muy nervioso.

PERDONARON A PEDRO LOLI

Tras el escándalo que detonó al difusión del ampay, Fiorella Méndez borró todas las imágenes que tenía con Pedro Loli de su cuenta de Instagram. En ese momento se sabía que ella había dado por terminada la relación con el cantante y que había cancelado sus planes de boda, tras su compromiso en febrero de aquel año.

Sin embargo, meses después, Fiorella Méndez perdonó a Pedro Loli y se fueron a vivir a Estados Unidos, intentando curar las heridas que causaron las infidelidades del cantante.

Pese a ello, la mañana de este viernes 22 de octubre ambos anunciaron el fin de su relación por el bienestar de su pequeño hijo. A través de Instagram, enviaron un comunicado en el que indicaban que la decisión era de mutuo acuerdo.

Pedro Loli y Fiorella Méndez anuncian su separación. (Foto: Captura)