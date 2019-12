El último sábado en ‘El Dúo Perfecto’, Pedro Loli aprovechó las cámaras de televisión para ofrecerle disculpas a su pareja Fiorella Méndez por haberla lastimado tras ser acusado por diferentes mujeres de haber sido infiel cuando ella estaba embarazada de su hijo.

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, el cantante dijo ser una persona ‘confiada’ y lamentó hacer pasar un mal rato a su familia. "Lo que quiero es pedirle disculpas por el mal rato, por la exposición porque no se merecen esto. Soy el único responsable. Mi verdad la sé yo. Las explicaciones se las merece mi familia”

Tras su presentación en el programa de competencia, el intérprete evitó todo contacto con la prensa. Para lograrlo, corrió por varios pasadizos de América Televisión hasta llegar a su camioneta en el estacionamiento. Un reportero de ‘El Show después del Show’ intentó acercarse pero terminó con un golpe.

La conductora Ethel Pozo, se tomó unos minutos para hablar sobre las disculpas de Loli y contó que se había enterado que el cantante estaba molesto por las críticas que ella había dado unos días antes.

Pedro Loli llora y le pide perdón a su familia públicamente al mismo estilo de Pedro Gallese

“Estamos en América Televisión. No hay que empujar a nadie. Somos de la misma casa productora, está sacando al reportero, tapándose como si fuera Luis Miguel y metiéndose al auto. No hay peligro”, declaró.

La también conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, le recordó al exmiembro de Gran Orquesta Internacional que dentro del canal no corría ningún peligro como para que tenga que correr de esa manera exagerada y que si no quería responder a los periodistas, habían otras formas de comportarse.

“Cuando se acerca un periodista tengo que amablemente -si no quiero responder- decirle: ‘gracias’. Pero no así. He escuchado que está molesto porque yo no hablé bien de él. Quiero decirte Pedro que no somos amigos, pero ¿qué querías?¿qué podía decir? Aparecen tres chicas diciendo que las has buscado por Instagram ¿qué puedo hacer? Soy mujer”, señaló.

La hija de Gisela Valcárcel no creyó en las disculpas de Pedro pues se demoró más de dos semanas en salir al público para referirse a lo ocurrido. “No siento que ha sido sincero. Debió ser el acto, rápido”

Pedro Loli fugó - Trome