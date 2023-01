El cantante Pedro Loli aseguró que se encuentra bien de salud y que no era su ‘hora de partir’, tras sufrir un fuerte accidente automovilístico cuando regresaba de cumplir una presentación en Huamachuco, Trujillo . El artista señaló que él y quienes lo acompañaban en el vehículo están vivos porque tenían el cinturón de seguridad puesto.

Pedro, nos enteramos que sufriste un accidente vehicular regresando de una presentación, ¿cómo te encuentras?

Sí, la verdad que fue un choque fuerte, gracias a Dios me encuentro bien. Yo iba durmiendo en la parte de atrás del auto, atrás del piloto, y felizmente tenía puesto el cinturón de seguridad. Creo que el tener puesto cinturón de seguridad nos salvó a todos (los que iban en el auto).

¿Cómo se dio el choque?

Solo sentí que el carro frenó, escuché cómo patinó las llantas y después sentí un golpe, como una explosión. Ahí es donde abro los ojos y me doy cuenta que el carro estaba dando vueltas, felizmente no nos volcamos. Comencé a gritar y mi amigo me decía ‘tranquilo, tranquilo’, hasta que paró (las vueltas) y el cinturón me comenzó a apretar, no podía respirar. Comencé a oler a quemado, me quitaron el cinturón, las bolsas de aire se habían reventado y bajé del auto. No podía respirar, me dolía las costillas, la espalda.

¿Dentro de todo te encuentras bien de salud?

Definitivamente no era mi hora porque el carro pudo caer al abismo. Sí, nos fuimos a Trujillo a una clínica, nos sacaron placas, yo quería ver si tenia una fisura en las costillas por el dolor, pero gracias a Dios todo está bien. El dolor era terrible, no podía ni sentarme ni pararme y me pusieron tres inyecciones.

¿Te vas a tomar un descanso con las presentaciones?

Ayer (sábado) tuve dos eventos, la medicina de alguna manera me calmó (el dolor) y cumplí con mi trabajo. El grupo me dice ‘Pedro, si deseas descansa, no vayas’, pero nuestro recorrido es en el bus y ayer estuve parado a un ladito y con una silla al lado haciendo coros. Tengo deberes que cumplir y un hijo que alimentar.