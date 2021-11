Fiorella Méndez sorprendió a todos sus seguidores con un potente mensaje en Instagram, justo horas después que Pedro Loli, su expareja, apareciera en televisión y señalara que la separación ha sido la mejor decisión para ambos.

La exconductora de televisión remarcó que las redes sociales muchas veces muestran lo que uno quiere ver, pero nunca la realidad ni la tristeza por la que puede estar pasando.

“A veces podemos aparentar que no pasa nada y que todo está muy bien, pero por dentro estamos mal, tristes, sin ganas de nada. Sí señores, las redes sociales a veces mienten”, escribió en su storie de Instagram.

En esa línea, señaló que tiene muchas ganas de llorar de importancia porque solo quiere lo mejor para ella y su hijo, por quien seguirá luchando. ¿Indirecta para Pedro Loli?

“Fui tolerante por varios años, guardé silencio por respeto, pero me di cuenta que a mí nunca se me respetó. Se acabó, no más”, sentenció.

Fiorella Méndez arremete en redes sociales. Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO PEDRO LOLI SOBRE LA MADRE DE SU HIJO?

El cumbiambero Pedro Loli se presentó el último martes en el programa ‘En Boca de Todos’ y habló por primera vez sobre su separación de Fiorella Méndez.

“Sí. Ahorita estamos llevando una muy buena relación de padres, lo más importante que queremos es que la sonrisa de mi hijo no se borre de su carita, no se pierda. Seguimos compartiendo momentos, hace unos días estuvimos armando el arbolito también porque él está emocionado con todo lo de la Navidad”, le contó a Tula Rodríguez.

Además, el cantante reveló que coordina con Fiorella para poder visitar a su pequeño, sobre todo porque pronto se irá de gira a los Estados Unidos.

“Ella es una mujer, fuerte, trabajadora, luchadora y con ganas de salir adelante. Yo siempre voy a estar orgulloso de ella y querer lo mejor para ella”, concluyó.