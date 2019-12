¡No piensa volver con él! Fiorella Méndez, expareja de Pedro Loli, se presentó por primera vez en público luego del escándalo por las infidelidades del cantante. En ese sentido, aseguró que no retomará su relación con él pero que tratará de mantener una buena relación por el pequeño que tiene en común.

“Todos los días le pido a Dios que me de paz por mi hijo. Yo jamás me voy a expresar mal de él, ya está grande para saber lo que hace y lo voy a ver siempre, tenemos un hijo maravilloso, y no voy hablar mal de él", dijo la ahora empresaria.

Asimismo, aseguró que esta situación es incómoda para ella puesto que por el escándalo, tuvo que postergar el lanzamiento de su centro de belleza. “Yo voy hacer todo para que mi hijo se sienta orgulloso”, agregó la ex de Pedro Loli.

En un momento, Tula Rodríguez le consultó si ha evaluado alguna posibilidad de retomar su relación con el cumbiambero, a lo que ella contestó con una rotunda negativa. “Cerrada (la historia está cerrada)”, dijo tajantemente.

“Nosotros vamos a tener que llevarnos lo mejor posible por el bebe. Mi hijo se merece un respeto y se merece lo mejor”, finalizó.

Fiorella Méndez rompe su silencio tras infidelidad de Pedro Loli (Trome)