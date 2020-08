El cantante Pedro Loli contó que su relación con Fiorella Méndez se encuentra en un buen momento, pues la pandemia los ha unido y disfrutan día a día el crecimiento de su pequeño hijo.

Ambos participarán este domingo en el espacio ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, demostrando que son una buena dupla en la cocina.

“Creo que esta pandemia nos cambió los planes a todos. A mí me asusta un poco, a veces estoy preocupado porque no sé qué hacer, pero gracias a Dios tengo a mis padres y a Fiorella (Méndez)... ella siempre me da ánimos para salir adelante, para no derrumbarme. Ambos estamos dándonos fuerzas y de eso se trata una pareja, de ser uno el apoyo del otro”, aseguró.

Además, cuenta que ahora que tiene más tiempo lo disfruta con su hijo.

“También hay que ver el lado positivo de las cosas, pues me alegra mucho tener más tiempo con mi hijo. Fiorella y yo nos sacamos la mugre para que no le falte nada, y aquí estamos, fuertes, resistentes y a salvo”, agregó Loli.

Respecto a la situación económica que ha golpeado a los músicos y cantantes, sostiene que sus ahorros se acabaron.

“La pandemia me afectó económicamente, felizmente tenía unos ahorritos pero ya se acabaron. Actualmente estoy enviando saludos personalizados y hago conciertos virtuales y hasta serenatas”, comentó.

Finalmente, contó que la pandemia le ha enseñado muchas cosas. “Lo más importante es valorar mucho más lo que tenemos. Antes éramos felices y no lo sabíamos”, concluyó.