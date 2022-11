LUCHA LEGAL. Pedro Loli no habría aceptado conciliar con su expareja Fiorella Méndez sobre una nueva pensión de alimentos, lo que ha provocado una lucha legal entre ambos. En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, la reportera rompió en llanto al asegurar que siempre luchará por el bienestar de su pequeño.

Fiorella Méndez no pudo evitar llorar cuando se le consultó por la lucha legal con el cantante del Grupo 5 y precisó que ella siempre ha sido trabajadora, dejando en claro que no lo hace por un tema de dinero.

“ La gente que me conoce realmente saben lo chambeadora que he sido desde antes de tener a mi bebé . No me siento bien, lo único que voy a hacer es velar por la seguridad de mi hijo, es lo único ”, dijo.

TROME | Fiorella Méndez llora y explota contra Pedro Loli

PEDRO LOLI EXPLOTA CONTRA REPORTERO

Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ abordaron al cantante Pedro Loli para conocer mayores detalles sobre la demanda interpuesta por Fiorella Méndez, sin embargo, el artista explotó y hasta amenazó al hombre de prensa.

“ Escúchame, te voy a decir alto a ti, a ti. Si le vuelves a poner la cámara a mi hijo, te las vas a ver conmigo ”, respondió el cumbiambero.