QUÉ FUERTE. Fiorella Méndez sorprendió a sus fanáticos de Instagram al publicar anoche una polémica historia, la misma que sería una indirecta para su expareja y padre de su hijo, el cantante Pedro Loli.

Al ser consultada por una reportera de Amor y Fuego sobre su fuerte mensaje, la exconductora de televisión se negó a dar explicaciones y aseguró que si querían conocer más del tema, le preguntaran al empresario.

“Háblalo con él, que él hable, que diga todo lo que tenga que decir. Yo no voy a entrar en detalles, estoy haciendo dormir a mi bebé, así que cualquier cosa que él hable, que diga todo lo que tenga que decir”, dijo antes de cortar la comunicación de manera abrupta.

RODRIGO GONZÁLEZ SE INDIGA

Rodrigo González lamentó la actitud de Fiorella Méndez con la reportera de su programa y criticó su ‘doble discurso’. “Hay que tener los pantalones bien puestos, seas hombre o mujer”, indicó sobre su silencio luego de la bomba que soltó anoche.

FIORELLA SE PRONUNCIA: HAY DÍAS TRISTES

Después del polémico mensaje en Instagram, donde aseguraba que ‘se calló muchas cosas’, Fiorella Méndez usó sus historias para explicar a sus seguidores el por qué de su publicación.

“Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirme cosas bonitas. Hay días que uno colapsa, que siente que ya no puede más. Yo trato de trasmitirles la mejor vibra en mis redes, de compartirles lo bonito de mi trabajo, de mi día a día, pero no todo es felicidad, hay días en los que uno se siente mal y triste, pero es normal. Ahora a seguir adelante, voy a continuar con mi trabajo porque tengo un bebito hermoso que me espera en casa”, dijo la ex de Pedro Loli.

“Espero que no tengamos que cambiarle el nombre de Fiorella a Cindy... ‘sindignidad’”, acotó Rodrigo González.

