Pedro Loli se consagró como ganador de 'El artista del año'

El cantante Pedro Loli se consagró como el ganador de la primera temporada de 'El artista del año' . El integrante de 'La Gran Orquesta Internacional' brilló en la última gala del reality de Gisela Valcárcel y levantó la copa por sus destacadas presentaciones.

El segundo puesto lo ocupó Michelle Soifer. La guerrera nunca bajó la guardia y el jurado resaltó su constancia para superarse semana a semana.

El tercer lugar lo ocupó Rossana Fernández Maldonado . La actriz de 40 años asumió el reto de bailar y cantar en el reality de Gisela Valcárcel.

Pedro Loli

UNA GALA OPACADA POR YAHAIRA PLASENCIA

Yahaira Plasencia no asistió a la final del programa y su ausencia generó un mal sabor de boca en Gisela Valcárcel , quien no se guardó nada, esta vez.

La salsera se encuentra en Chiclayo, ciudad en la que brindará un concierto junto a su orquesta. La 'Reina del Totó' se presentará en el Jockey Club como parte de las celebraciones del 'Día del amigo'.

"Debo agradecerte algo, Yahaira, que tiene que ver con tu vida personal. Puede que sean tus pocos años o la mucha experiencia que tienes en programas de competencia. No responderé igual que otros, porque no me parezco a nadie, ni tu tampoco. Este programa lamenta el que no estés. Todo es perfecto, Yahaira ", puntualizó la rubia animadora.