CAYÓ. Pedro Loli parece no haber cambiado y recientemente, se desató un nuevo escándalo de infidelidad protagonizado por el cumbiambero. Esta noche Magaly Medina difundió el testimonio de una joven de tan solo 19 años llamada Maria Fernánda Rodríguez quien aseguró que el cantante ‘le tiró maiz’ y hasta la invitó a su hotel en Tacna, pese a estar en una relación con su firme, Natalia.

La mujer contó para las cámaras de Magaly Tv La Firme que conoció a Loli a través de la aplicación de citas Tinder. “ Me parece demasiado conchudo de su parte que teniendo novia, haga esas cosas, porque después de escribirme, sube historias frescamente como si fuera el amor de su vida. Me parece una falta de respeto gravísima hacia la chica” , dijo.

Mafer reveló que luego de hablar por Tinder comenzaron a escribirse por Instagram, donde le daba like a todas sus historias. Sin embargo, Pedro Loli quiso protegerse y puso su chat en ‘modo efímero’, para que le notificaran cuando hicieran captura de pantalla a sus conversaciones.

Según comentó María Fernanda, el pasado fin de semana el cantante la invitó a su hotel en Tacna, ciudad donde tenía una presentación y hasta le yapeó sesenta soles. “La última vez me invitó de nuevo a Tacna, me dijo que me quedaría en su hotel porque se supone que yo salía de Arequipa en la noche y llegaría de madrugada, entonces me dijo que me quede, creo que no había necesidad de ir para ver qué intenciones tenía” , acotó la joven.

PEDRO LOLI SE DEFIENDE

En declaraciones para el programa de Magaly Medina, Pedro Loli reconoció que entabló contacto con Mafer a través de Tinder pero negó que le haya pedido que lo visite en su hotel de Tacna. “No la invité, si yo estoy aquí es porque quiero dar mi descargo y decir que no es cierto, quiero reconocer que hablé con ella pero que la haya invitado a Tacna, imposible. Hay varios amigos de la orquesta que también conversan con ella, entre palomilladas ese mensaje fue escrito de mi Instagram pero no fue por invitación mía, es un juego entre hombres ”, se defendió.

Joven arequipeña mostró los chats donde Pedro Loli le ‘tiraba maiz’ pero cumbiambero se defendió diciendo que fue una palomillada entre hombres.

