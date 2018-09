Pedro Loli: "Jonatan Rojas nunca fue mi amigo, fue mi compañero de trabajo"

El cantante Pedro Loli sorprendió al revelar que no considera a Jonatan Rojas como amigo, pese a que estuvieron juntos en 'La Gran Orquesta Internacional' por muchos años.

Pedro Loli precisó que Jonatan Rojas solo fue su compañero de trabajo durante los años que compartieron escenario en la agrupación musical.

"Jonathan Rojas y yo fuimos compañeros de trabajo, nunca amigos. Él nunca se acercó a mí por consejos para el programa. A mí no me ha pedido apoyo para los votos ahora que está en sentencia, y si me hubiera llamado yo lo hacía", comentó Pedro Loli.

Por otro lado, Pedro Loli precisó que tiene más cercanía con el cantante John Kelvin, a quien aconsejó por su participación en 'El Artista del Año'.

"John Kelvin, con quien trabajé hace años, un día sí me llamó para que le dijera cómo hacía para organizarme con los tiempos. Le dije, además, que no sea rajón porque hay que ser perfil bajo, y que nunca se pelee con el jurado" , agregó.

Finalmente, Pedro Loli señaló muy emocionado que la próxima semana lanzará su primer sencillo como solista. Recordemos que dejó la agrupación de Christian Domínguez hace unos meses.