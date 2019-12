El cantante Pedro Loli reapareció en pantallas tras lo que fue el escándalo que protagonizó al ser relacionado con una jovencita que no era su pareja, Fiorella Méndez, quien luego decidió dar por finalizada su relación.

Pedro Loli no pudo evitar quebrarse en vivo al pedirle disculpas a su expareja y a su familia por haberlas ‘expuesto’ a este escándalo. Asimismo dijo que fue ‘muy confiado’ al darle su amistad a mucha gente que se aprovechó de él.

“Lo único que quiero decirles es que estoy bastante afectado. Es la única vez que voy a hablar por respeto a mi familia. Soy una persona muy confiada y hay algunas personas que se aprovechan de eso y de mi amistad. No me importa absolutamente nadie más que mi familia. Lo que quiero es pedirle disculpas por el mal rato, por la exposición porque no se merecen esto. Soy el único responsable. Mi verdad la sé yo. Las explicaciones se las merece mi familia”, dijo Pedro Loli en El dúo perfecto.

Pedro Loli llora y le pide perdón a su familia públicamente al mismo estilo de Pedro Gallese

NO FUE UNA, NI DOS, FUERON TRES

Tras la revelación de una jovencita, quien dijo que tiene más de un año de relación con Pedro Loli, dos muchachas más, una de ellas embarazada, declararon a ‘Magaly Tv. La Firme’, haber tenido más de un encuentro con el cantante de cumbia.

Como se recuerda, la primera jovencita, identificada como Jamileth Resurrección, comentó que Pedro Loli era su ‘amigo con derechos’ desde hace un año y que se conocieron en el Cusco, donde él le pidió su número telefónico e inmediatamente le escribía constantemente y hasta le decía ‘Shakira’ por sus rulos.