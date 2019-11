¡Está que echa chispas! El cantante Pedro Loli le envió una carta notarial a Magaly Medina y a ATV para prohibirle a la conductora que no ‘hable de él’ y que no emita más imágenes en la que aparece con una chica que no es la madre de su hijo.

Luego de que una joven de 19 año dijo haber sido su amiga con derechos, Pedro Loli se mostró muy nervioso al ver las imágenes y aunque al principio negó conocer a la muchacha que bajaba de su camioneta en la puerta de su casa, luego aceptó que sí la conocía.

Pedro Loli afirmó conocer a la chica de nombre Jamileth, pero siguió negando haber tenido algún romance clandestino. Por este motivo, el cantante decidió tomar acciones legales y enviarle una carta notarial a Magaly Medina.

“Pedro Loli se cree en el derecho de prohibir a un periodista de no comentar acerca de su vida privada que importa a todo el mundo porque es un personaje mediático. Me está prohibiendo que se difunda dicha información”, dijo Magaly Medina.

LA NIEGA Y LA SIGUE NEGANDO

Sobre la imagen donde se le ve a él en un grifo con la chica, Pedro Loli sostuvo que “estos días he estado con un montón de gente y no podría decirte nada. Ella me dijo que trabajaba en una oficina, tipo casino, pero no sé, no sabría decirte”.

Pedro Loli envía carta notarial a Magaly Medina (TROME)





















