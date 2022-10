¡ENAMORADOS! Pese que una joven reveló que Pedro Loli estuvo tirando maíz y hasta la invitó a su hotel en Tacna, el cantante reapareció en redes sociales junto a su pareja Nataly Parkly.

En Instagram, se puede ver a la pareja sonriendo en lo que parece ser un spa. La historia fue publicada al promediar la 1 a. m. y se habría dado luego de emitirse el testimonio de la joven.

“Me parece demasiado conchudo de su parte que teniendo novia, haga esas cosas, porque después de escribirme, sube historias frescamente como si fuera el amor de su vida. Me parece una falta de respeto gravísima hacia la chica”, dijo la mujer al programa de Magaly Medina.

¿QUÉ DIJO PEDRO LOLI SOBRE JOVEN DE TACNA?

En declaraciones para el programa de Magaly Medina, Pedro Loli reconoció que entabló contacto con Mafer a través de Tinder pero negó que le haya pedido que lo visite en su hotel de Tacna.

“No la invité, si yo estoy aquí es porque quiero dar mi descargo y decir que no es cierto, quiero reconocer que hablé con ella pero que la haya invitado a Tacna, imposible. Hay varios amigos de la orquesta que también conversan con ella, entre palomilladas ese mensaje fue escrito de mi Instagram pero no fue por invitación mía, es un juego entre hombres”, se defendió.

TE PUEDE INTERESAR

Janet Barboza explota contra de Teleticket: “Me sorprende que sea fácil de que vulneran los tickets”

Diego Zurek, la vez que pidió “una balita” al presidente Castillo y todas las polémicas del exchico reality

Diego Zurek estaría implicado en red de estafa millonaria de entradas falsas para concierto de Daddy Yankee