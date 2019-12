El cantante Pedro Loli reapareció en el programa ‘El dúo perfecto’ luego del escándalo de infidelidad que protagonizó. El cumabiambero cantó un tema con el que, al parecer, le pide perdón a su expareja Fiorella Méndez. Momentos después, el intérprete no pudo evitar llorar al pedir disculpas a su familia.

Pedro Loli cantó el tema ‘Lejos de ti’ donde claramente resalta la frase ‘Llevo el castigo de no serte fiel’. Los presentes en el set no tardaron en relacionarlo con el ampay de Pedro Loli donde aparece con otra jovencita que no era su pareja.

“Todo lo ha hecho la producción”, fue lo que dijo Pedro Loli tras interpretar el tema junto a los participantes varones del reality de Gisela Valcárcel. ¿Será?

Pedro Loli canta (TROME)

NO FUERON UNA, NI DOS, FUERON TRES

Tras la revelación de una jovencita, quien dijo que tiene más de un año de relación con Pedro Loli, dos muchachas más, una de ellas embarazada, declararon a ‘Magaly Tv. La Firme’, haber tenido más de un encuentro con el cantante de cumbia.

Como se recuerda, la primera jovencita, identificada como Jamileth Resurrección, comentó que Pedro Loli era su ‘amigo con derechos’ desde hace un año y que se conocieron en el Cusco, donde él le pidió su número telefónico e inmediatamente le escribía constantemente y hasta le decía ‘Shakira’ por sus rulos.