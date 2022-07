Pedro Loli estará este domingo a las 7 de la noche en “En esta cocina... Mando yo”. El cantante hará dúo con Yolanda Medina y justos se enfrentarán a Yahaira Plasencia y Lucía de la Cruz en un programa especial por Fiestas Patrias.

En declaraciones para la prensa, el músico aseguró que la ‘Totó' estuvo perdida en la cocina y que le gustan las mujeres con carácter, aunque por el momento está soltero. Además, también se refirió a la madre de su hijo, Fiorella Méndez, quien se saltó a las primeras planas de los diarios de espectáculos tras ser vinculada con Oscar del Portal.

Este domingo te veremos en la cocina de Ethel y Yaco junto a Yolanda Medina, ¿qué tal la química entre ustedes?

Muy buena la química entre Yolanda y yo, aunque hubo momentos en que ella se desesperó, pero yo tuve paciencia y logramos preparar nuestro plato.

Yolanda es una mujer con voz de mando, ¿te gustan las mujeres con carácter?

Me gusta la mujer con voz de mando, con carácter, pero que me trate bien, que me de amor.

¿Sabes cocinar, al punto de conquistar por el estómago?

Yo cocino bien, viví un tiempo en Estados Unidos y tuve que aprender a cocinar, ¡yo conquisto por el estómago!

Y se enfrentan a Lucía de la Cruz y a Yahaira Plasencia, ¿cómo las viste en la cocina?, ¿son tan buenas cantantes como cocineras?

A las dos las vi mal en la cocina, Lucía renegaba y Yahaira estaba perdida en la cocina, estaba nerviosa.

¿En qué proyectos te encuentras ahora y qué se viene para ti?

Estoy con “Grupo 5″ y, también, estoy grabando temas como Pedro Loli, pero los tengo guardados y ya los sacaré en su debido momento.

Cambiando de tema, ¿cómo va tu corazón?

Mi corazón está bien, lleno de amor por mi hijo Alessio, yo creo en el amor para toda la vida y ese amor es mi hijo Alessio, pero si hablamos de parejas, por el momento estoy soltero.

Estás en Disney, cuéntanos...

Estoy en Orlando porque siempre viajo por acá y se ha dado la oportunidad de traer a mi hijo y a mis papás para que puedan conocer y disfrutar. Ahora nos vamos a Miami, rumbo a las playas.

¿Y Fiorella (Méndez) está con ustedes?

Nosotros siempre hemos dicho que nuestra separación no tiene que afectar a nuestro hijo, y ella se unió a este viaje para disfrutar la alegría de Alessio. Nosotros somos papás y queremos que Alessio esté bien siempre.

