Pedro Loli saca cara por Daniel Darcourt y critica a Salim Vera por incitar a la violencia en concierto | FOTOS

Pedro Loli dijo que le pareció una falta de respeto la actitud de Salim Vera contra Daniela Darcourt , durante el ‘Alternativo Music Fest’, porque ‘no es bueno incentivar a la violencia.



“Me parece una falta de respeto por parte de Salim y la gente de ‘Libido’. Vi que de pronto decía que el rock and roll es así. El rock and roll no es así, es música. En realidad, creo que todos debemos apoyarnos. Si bien es cierto, hubo un retraso, para eso están los organizadores”, comentó Loli en ‘Andrea al mediodía’.



El cantante también reconoció que Darcourt tuvo cierta culpa.

“Creo que también tiene cierta culpa (Daniela), pero no es justificación para hacer este tipo de actos incitando a la violencia. Yo, en el caso de Salim, me bajo del escenario y me voy”, precisó.



De otro lado, Pedro negó tener alguna rivalidad con sus excompañeros de la Orquesta Internacional, sobre todo con Christian Domínguez.

“Cumplí mi ciclo (orquesta), no me peleé con Christian. Se dicen muchas cosas, pero no. Hace poco me crucé con los chicos, los saludé y todo bien”, contó.