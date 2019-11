¡El pez por la boca muere! Pedro Loli fue entrevistado por el programa de Magaly Medina tras la difusión de las imágenes de una jovencita de 19 años que declaró haber sido la ‘amiga con derechos’ del cantante aún sabiendo que él era un hombre comprometido y con un hijo de solo meses de nacido.

Loli se mostró muy nervioso al ver las imágenes del ampay y aunque al principio negó conocer a la muchacha que bajaba de su camioneta en la puerta de su casa, luego aceptó que sí conocía a Jamileth, pero siguió negando haber tenido algún romance clandestino.

“No tengo una relación con ella, la verdad que no. Que diga que yo le digo Shakira y que yo la recoja de su trabajo, no. Hablamos un par de veces. Creo que la conocí cuando estaba en La Gran Orquesta Internacional hace unos años, pero no hay nada”, dijo Pedro Loli muy nervioso.

Sobre la imagen donde se le ve a él en un grifo con la chica, Pedro Loli sostuvo que “estos días he estado con un montón de gente y no podría decirte nada. Ella me dijo que trabajaba en una oficina, tipo casino, pero no sé, no sabría decirte”.

Sin embargo, luego aceptó que “podríamos haber salido, pero yo no salgo a solas”. “Qué pena que ella salga a hablar y no es cierto”.

Finalmente, Pedro Loli intentó culpar a su Community Manager, pues él maneja sus cuentas, pero “no sé si él hacía esas cosas”.

Pedro Loli declara sobre ampay de Magaly Medina - Trome

MAGALY MEDINA LO DESTRUYE EN SU PROGRAMA

Magaly Medina se burló de Pedro Loli por su nerviosismo al no saber mentir y arremetió contra él y lo tildó de tramposo. Lamentó que “mientras que tu mujer se saca la mugre en un programa en la noche, tú estás paseando chicas en tu carro”.

MAMÁ DE SU HIJO LO BORRA DE INSTAGRAM

Tras publicarse el avance del programa de Magaly Medina, Fiorella Méndez borró todas las imágenes que tenía con Pedro Loli de su cuenta de Instagram. Se sabe que ella habría dado por terminada la relación con el cantante y cancelado sus planes de boda, tras haberse comprometido en febrero pasado.