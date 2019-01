Pedro Moral: "Antonio Pavón insultaba y llamaba 'chola' y 'burra' a Sheyla Rojas" | VIDEO

Antonio Pavón y Pedro Moral , prometido de Sheyla Roja s, tuvieron una tensa discusión en vivo cuando el español le reclamaba a la rubia que lo dejara ver a su pequeño hijo Antoñito. En medio del debate, el empresario acusó al ex torero de insultar a su futura esposa.

Pedro Moral indicó en comunicación con Magaly TV que Antonio Pavón llamaba "chola" y "burra" a Sheyla Rojas a través de conversaciones por chat cuando la conductora y el español discutían.

"Te gustaría que el padre de tus hijos te llame te llame y te insulte te diga 'chola', 'serrana', 'india'", le dijo Pedro Moral a la hermana de Antonio Pavón, quien también salió en defensa del español.

Pedro Moral conversó con Magaly Medina y Antonio Pavón. (Video: Magaly Tv. La firme)

"Cuando Antonio está molesto habla un poquito de más, 'Que me voy a llevar a mi hijo a España', 'que eres una burra', 'que no se qué', 'que no se cuanto'. Sheyla tiene todos los pantallazos", agregó Moral, muy mortificado.

"Esa falta de respeto es por ambas partes. Así como yo le he dicho a ella eso, di las cosas que ella me ha dicho a mí. ¿Cómo me trata a mi la madre de mis hijos?", dijo Antonio Pavón, a modo de defensa.

"Tú sabes cuantas veces las insultado. ¿Qué significa "te voy a mejorar la raza?", le replicó el empresario, a lo que Antonio Pavón negó mencionando que no era racista. "Cuando Sheyla me insulta, yo me quedo callado", agregó.

Aquí el programa completo