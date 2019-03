Antonio Pavón reveló que sigue teniendo amistad con la expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral

Pedro Moral fue confirmado como el siguiente invitado de ‘El valor de la verdad’. El empresario dará detalles de su relación con Sheyla Rojas y la cancelación de la boda, la misma que fue anunciada por la rubia hace unas semanas, así como del ampay con Doménica Delgado.



“Sheyla Rojas ya dijo lo que quiso. Ahora es el turno de Pedro Moral. Este sábado a las 10 p.m. en ‘El valor de la verdad’”, fue el anuncio que hizo Beto Ortiz a través de sus redes sociales.



Por su parte, Sheyla viajó a Filadelfia (Estados Unidos) junto a su hijo Antoñito.



SIGUE SIENDO MI AMIGO



De otro lado, Antonio Pavón aseguró que sigue teniendo amistad con la expareja de Sheyla Rojas, Pedro Moral.



“No tengo nada que ver en la vida de Sheyla Rojas, no tengo idea de lo que le esté pasando”, aseguró el español.



¿Sigues teniendo una buena relación con Pedro, luego de su ‘ampay’?

Sí.



¿No le quitarás tu amistad por lo sucedido, por respeto a Sheyla?

Solo ellos saben por qué el fin de su relación, no tengo nada que ver ahí, yo estoy feliz con mi vida, enfocado en mi hijo, en trabajar y en mis nuevos proyectos.



¿Solo te importa el bienestar de Antoñito?

Claro, mi hijo está precioso, es el mejor hijo del mundo. Muy guapo, simpático, cariñoso, nos amamos.



¿Hay propuestas para regresar a la televisión?

Sigo trabajando dentro y fuera de la televisión, nunca he dejado de trabajar, sobre todo de cuidar a mi hijo, que es lo más importante para mí. No me importan otros temas.