Pedro Moral tras borrachera de Sheyla Rojas con millonario libanés: "Jamás busques la venganza, solo siéntate y espera"

Pedro Moral envió un misterioso mensaje tras la difusión de los videos de Sheyla Rojas en estado de ebriedad junto a Fidelio Cavalli, el millonario libanés que parece se ha robado el corazón de la rubia.

El ex de Sheyla Rojas publicó en Instagram unas palabras que muchos consideran estaban dirigidas a quien estuvo a punto de ser su esposa. Como se sabe. Pedro Moral ha preferido evitar hablar de la rubia y solo le ha deseado lo mejor.

"Jamás busques la venganza, solo siéntate y espera. Aquellos que hieren a otros, suelen destruirse por sí solos", se leía en el Instagram Story. Sin embargo, Pedro Moral decidió eliminar el mensaje.

Horas después de publicar ese mensaje, Pedro Moral publicó una foto de él mismo con un mensaje sobre la madurez, una etapa a la que se llega cuando no se buscan problemas con nadie.

"Te das cuenta que creciste, cuando no quieres tener problemas con nadie, cuando no te importa las mentiras que digan de ti,cuando lo único que quieres es ser realmente feliz. Ahí creces, pero no de edad si no de madurez", publicó en Instagram.

Además, Pedro Moral le dedicó unas palabras a su actual pareja, Fabiola Garavito, agradeciéndole por estar nuevamente en su vida y en la de su familia.

"Cuánto aprendo contigo, gracias Fabi por hacer que sea una mejor persona. Te quiero desde siempre y para siempre", escribió en Instagram Pedro Moral.