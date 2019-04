Pedro Moral sobre denuncia por chantaje y extorsión a Sheyla Rojas: "Es un malentendido y sé que no va a proceder"

Pedro Moral se comunicó con el programa 'Mujeres al Mando' para aclarar algunos puntos que no quedaron claros tras su paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad. Sin embargo, las conductoras quisieron aprovechar para hacerle algunas consultas.

Karen Schwarz leyó el parte policial con las denuncias de Sheyla Rojas a Pedro Moral por acoso, extorsión, chantaje y violencia contra la mujer en la modalidad de agresión psicológica. Ante esto, dijo:

"Eso es algo que se hablará en su momento y entre abogados. Pero no es algo que me preocupe. Prefiero no declarar. Es un malentendido y sé que esa denuncia no va a proceder. Por eso estoy tranquilo", declaró Pedro Moral.

Aunque las conductoras insistieron en que Pedro Moral hable de las denuncias y haga un mea culpa por sentarse en el sillón rojo, el empresario se negó a hablar más del asunto. Lo que sí hizo, fue pedir disculpas a Sheyla Rojas y Antonio Pavón por mencionar a su hijo en El Valor de la Verdad.

"Quiero pedirle perdón a ella (Sheyla) y Antonio por haber mencionado a Antoñito en el programa porque creo que un niño jamás debería estar en tema de grandes y yo lo adoro con todo mi corazón, pero me parece que un niño no debe mencionado en un tema tan delicado", declaró Pedro Moral.