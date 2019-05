Pedro Moral: “Me llamaron para actuar en ‘Sicarios’ de Netflix, seré un narco mexicano”

Por Fernando 'Vocha' Dávila



Prendió un cigarrillo que extrajo de una cajetilla, lo encendió sin dificultad, estiró la mano para saludarme con una frase bien callejera: ‘Hola, Papi’.

Pedro Moral camina por la avenida Pardo y las miradas se concentran en este hombre que se ha vuelto un personaje de la farándula por su romance con Sheyla Rojas y sus declaraciones en un programa de televisión. Nosotros sabemos que hay algo más en su vida. Este no es ‘El valor de la verdad’, pero tampoco se aceptan mentiras.

¿Eres misio?

Si lo fuera, no viviría en Miraflores.



¿Empresario ganador?

Desde los 24 años me ha ido excelente.

¿Manejas ‘nave’ del año?

Mi familia me ha dado un auto, porque el mío lo vendí cuando estaba con mi ex.

O sea que sí estabas ‘Michi michi’.

Tuve unas malas inversiones y le comenté a ella: ‘Hay que ajustarnos un rato’.

¿Cuál fue su reacción?

No apostó por mí.

Con tanto recorrido, ¿no te diste cuenta?

A veces uno se cree vivo y es el más huevón.



Tremenda confesión.

Una mujer te puede cag... más que un ‘apretón’.



¿Cómo vamos con la fama?

El cariño de la gente me ha sorprendido.



¿Qué te dicen los varones?

Me cuentan sus historias, me llaman ‘héroe’, ‘ídolo’.



Eso será por tu zona, ¿pero en los barrios picantes?

Allí ‘El blanco’.

Tienes pinta de ‘Charlie’.

Cara de pituco, pero no lo soy.



¿Chelero?

Lo que venga, igual que con la comida. No soy exquisito.



¿Firme?

Hace poco he almorzado menú en la avenida Universitaria.



¿Full humildad?

Si cocinan rico, no hay problemas en sentarme en esa mesa.



Te dejo a las 3 de la madrugada en el Obelisco del Callao, ¿lloras, pides ayuda o te rindes?

Sé cómo salir, no me ‘palteo’.



¿Puñetero?

De chibolo fui trompeador, ahora prefiero hablar.

¿Te entrenas como ‘Chico reality?

Hago boxeo y desahogo todo, pero jamás estaría en un programa de ese tipo.



Después de salir donde Beto Ortiz, ¿muchas te agregaron al Facebook?

Antes, en mi Instagram, tenía 725 seguidores, ahora 177 mil.

¿Las chiquillas te ‘siguen’?

Crearon mi club de fans.



¿Tienes códigos?

Siempre.



¿Afanarías a la ex de tu amigo?

Para mí, tienen bigote.



¿Te mandarías con la hermana de tu ‘causa’?

Jamás.



¿Si tu ‘brother’ se mete con un antiguo amor?

Pienso que la miraba desde que estaba conmigo.



¿A cuántos has ‘partido’?

Te juro que nunca.



¿Una ‘traición’?

De mocoso, mi gran amigo se ‘chapó’ a mi hermana. Me dolió en el alma.



¿Te han ‘atrasado’?

No.

¿Mujeriego?

Toda mi vida, aunque cuando estaba con flaca, era fiel.



¿De qué te arrepientes?

Sin querer le hice daño a varias que salieron conmigo.



¿Por qué?

Les decía: ‘Sorry, ya no te quiero’ y las cortaba, sin importar que podían estar sufriendo.



¿Pedirías perdón?

Deben estar riéndose porque ya las pagué.



¿Estabas recontra enamorado?

Más que eso, nunca puse tanto en una relación.



¿Intenso?

Soy detallista y engreidor.



Te observo tu ropa y accesorios, ¿en cuánto estás?

Tengo un ‘bobito’ caro, antiguo, pero que hoy está en 4 mil dólares, la cadena es regalada, la chompa costó 200 soles, el pantalón 150 y los zapatos 2 ‘ferros’.



¿Rock o salsa?

Bailo de todo.



¿Un grupo que recomiendes?

“Los Nankavia D’ Timbatón” con su canción ‘Hasta que te conocí’.



¿Un tema?

‘Me vas a extrañar’, de ‘N’Samble’.



¿Y Sheyla te va a buscar como menciona la letra?

Ni ella ni yo.



Me has nombrado una orquesta recontra popular, ¿has brindado en una esquina?

Hace poco en Comas. Mi gran amigo Orlando Obando, dueño del Club Géminis, me invitó. ‘Cheleamos’ en la calle, frente a la avenida Túpac Amaru, a una cuadra de La Balanza.



Te googleo y veo que has sido pareja de Vanessa Terkes, Magdyel Ugaz y Claudia Serpa. ¿El sucesor de Roberto Martínez?

Él es el ‘Maestro’.



¿Y tú?

Puedo tomar la posta, ja, ja.



¿La popularidad trajo algo más que un billete?

Me han timbrado para actuar. Dicen que tengo porte para galán.



¿En qué serie peruana?

‘Sicarios’, pero para Netflix. Debo hacer el papel de un narco mexicano.



Cuéntame una anécdota.

Estaba pagando en un centro comercial y una tía ‘pitucaza’ estaba en la cola. Me miraba y cuando me iba dijo: ‘Yo también quiero mi Pedro’.



¿Le ibas?

Estaba bien ‘rica’. Seguro que sí.



¿Soltero?

Y gozando.



Ojalá esta ‘nombrada’ no te maree.

Imposible. He comido caviar y también basura.



Van a acusarte de hacerte conocido hablando de una mujer.

Tengo hermanas y jamás lo haría.

Antes de irte, ¿por tus venas corre sangre futbolera?

Mi tío abuelo fue el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Augusto Moral, y por él toda la familia es hincha de Cristal.



¿Juegas?

Delantero, estuve en el Rímac, pero no seguí porque mi vida se fue por otro lado.



Sin estar en el sillón rojo, nos abriste tu interior.

Agradezco porque tengo la oportunidad de que sepan cómo soy como ser humano. Al Trome un saludo especial.

Prendió su tercer cigarrillo, aclaró que no es de fumar, solo que estaba antojado. Dio la mano con fuerza y se marchó. Respondió cada interrogante sin titubear. Quizá escuchó alguna vez lo que Andrés Calamaro afirmó: ‘La honestidad no es una virtud, es una obligación’.