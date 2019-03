¿Pedro Moral no era el empresario exitoso que Sheyla Rojas pensaba? Magaly revela detalles de su situación económica

La imagen de pareja perfecta que proyectaban Pedro Moral y Sheyla Rojas se vio desmoronada desde que la conductora anunció que terminó su noviazgo con el exitoso empresario. Aunque no se han revelado las razones de su rompimiento, nuevos detalles que explicarían su separación vienen saliendo a la luz.

Magaly Medina reveló anoche que Pedro Moral no es el empresario exitoso que todos pensaban. Según una investigación de su programa, no tiene casa ni ninguna propiedad a su nombre, tal y como consta en los Registros Públicos. Es más, la camioneta en la que se movilizaba estaba a nombre de Sheyla Rojas.

Asimismo, Magaly Medina reveló que la única empresa en la que Pedro Moral figura como gerente general aparece de baja en la Sunat desde el 2014.

Pero eso no es todo, ya que hace dos meses, cuando revisaron la situación del 'empresario', descubrieron que tenía varias deudas con entidades financieras y aparecía en las centrales de riesgo. Ahora, con una nueva verificación, el equipo de Magaly Medina encontró que Pedro Moral no solo no ha cumplido con pagar, sino que su reporte figura cada vez más en rojo.

Además, acerca de su trabajo, Magaly Medina indicó que a pesar de que se presentaba como organizador de eventos, hace tiempo que no anuncia ninguno y que el gran proyecto inmobiliario que se le venía, nunca se conoció.