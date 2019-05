Pedro Moral: "No conocí los verdaderos ojos de Sheyla Rojas, siempre usaba lentes de contacto" | VIDEO

¡Más revelaciones! Pedro Moral se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', por segunda vez, en el día que hubiera contraído matrimonio con Sheyla Rojas. El empresario contará más secretos de su fallida relación con la conductora.

En una avance del programa, Pedro Moral hizo una impactante revelación sobre los ojos de Sheyla Rojas. El ahora 'soltero codiciado' indicó que nunca conoció la verdadera mirada de su examada pues ella siempre usaba lentes de contacto.

"Beto, nunca conocí sus verdaderos ojos. Te juro, que buena pregunta me has hecho. Creo que si se los quitaba ya estaba oscuro, pero cuando amanecía corría al baño a ponérselos", dijo Pedro Moral en 'El valor de la verdad'.

"Nunca vi sus verdaderos ojos. ¡Qué increíble! No me había puesto a pensar en eso, yo nunca conocí sus verdaderos ojos, ¡qué increíble! No tengo idea, pero de todas maneras era canje" , agregó.

