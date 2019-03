¡Las redes no perdonan! Comparten memes de Sheyla Rojas tras las revelaciones de Pedro Moral en EVDLV

Las redes no perdonan. Las declaraciones de Pedro Moral en el sillón rojo de El Valor de la Verdad no solo se convirtieron en tendencia en Twitter, sino que también despertó la creatividad en los usuarios.

Después de que Pedro Moral respondiera 20 preguntas en el programa de Latina, los amante de las redes sociales compartieron en diferentes plataformas divertidos memes con los protagonistas, especialmente con Sheyla Rojas.

Como se sabe, la conductora de Estás En Todas intentó a toda costa que el programa de Pedro Moral no sea emitido. No solo envió una carta notarial a Latina, sino que también presentó un hábeas data para que un juez ordene la no difusión de la emisión del sábado 30.

Al final, Sheyla Rojas denunció a Pedro Moral en la comisaría de Miraflores por Maltrato contra la Mujer, chantaje, extorsión y maltrato psicológico. Según la defensa de la rubia, el empresario le dijo a la representante de la conductora tener fotos suyas desnuda y la amenazó con hacerlas públicas.

Hasta el momento, Pedro Moral no ha respondido por ningún medio sobre las medidas que él tomará tras las denuncias que Sheyla Rojas interpuso. Lo que se espera es que la exchica reality se pronuncie el lunes tras todo lo dicho por su exprometido.

En El Valor de la Verdad, Pedro Moral admitió seguir amándola, pero también dijo guardarle rencor por todo lo que le hizo. El empresario manifestó que Sheyla Rojas lo hizo sentir mal por su cuerpo y sus gustos.