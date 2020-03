A través de su cuenta de Instagram, Pedro Moral saludó a su novia Fabiola Garavito por su cumpleaños y le envío un mensaje que muchos usuarios consideran ha sido una tremenda indirecta a Sheyla Rojas, su expareja a quien acusó de ser una ‘mujer interesada’.

“Hoy es el cumpleaños de la chica más linda !!! MI CHICA !!! La mujer que cambió mi vida, la que me enseñó que el amor no se compra , que lo pequeño puede convertirse en grande y que todo lo que se hace con amor es absolutamente maravilloso !!!!! Feliz día mi amor !!! Eres mi compañera de aventuras , este el primer cumpleaños de muchos juntos !! TE AMO”, escribió Moral.

Rodrigo González precisó que Pedro Moral ‘envió un sablazo’ a Sheyla Rojas al señalar que ‘el amor no se compra’. Como se recuerda la pareja terminó su relación en medio de señalamientos en los que la rubia fue tildada de ‘interesada’ a tal punto de compararla con la protagonista de la telenovela ‘Rubí’.

SHEYLA ROJAS Y SUS CIRUGÍAS

Sheyla Rojas estuvo invitada en América Hoy y la entrevista giró en torno a sus cirugías. La conductora de televisión bromeó sobre las intervenciones estéticas que se realizó para lucir una figura más curvilínea y no dudó en contar que se ha sometido a más de 10 intervenciones quirúrgicas, entre las que destacan el aumento de mentón, labios, busto y la marcación de abdomen.

La agarraron en frío. La primera pregunta que tuvo que responder Sheyla Rojas es la cantidad de cirugías a las que se sometió. La conductora de América Hoy, Ethel Pozo, le preguntó si fueron más de 10. La ex chica reality indicó que esa información es cierta. “La primera que me hice fue la nariz y las bubis, la verdad que yo era perfil de galleta de soda (...) si tenía mis piernitas, tenía todo ahí en su sitio, pero adelante era planita. No estaba contenta”. menciona la también conductora de Estás en Todas.

