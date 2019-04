Pedro Moral olvidó a Sheyla Rojas con guapa actriz cómica del 'Wasap de JB'

Pedro Moral, la expareja de Sheyla Rojas , confesó que tiene algo más que una amistad con la actriz cómica Claudia Serpa , al asegurar que ya se han besado. “Sí, chapé con Claudia bien rico”, reveló el empresario durante la secuencia de Ignacio ‘El hipnotizador’ en ‘Válgame Dios’.



Asimismo, Claudia Serpa, quien también participó en ese bloque, contó que salió ‘un par de veces’ con el empresario y que ‘todo está fluyendo’. “Pedrito me gusta, me parece un chico lindo. ¿Si hemos tenido algo más que besos? No, solo besos”, agregó.



Cabe indicar que, antes de ser ‘hipnotizados’, aclararon que solo son amigos.

“Somos patazas, nos conocemos hace años. (Claudia) es mi partner de Karaoke. ¿Qué me gusta de ella? Todito, su canción ‘todito’”, comentó el ex de Sheyla.



De otro lado, Pedro Moral sostuvo que su historia con ‘Shey, Shey’ ‘ya fue’ y que se siente ‘feliz’. “Hice una promesa para no hablar de ella, pero soy de nuevo yo, estoy tranquilo”, indicó.



Asimismo, contó que nunca estuvo tan mal al terminar una relación sentimental, pero le ayudó ‘un montón ir al psicólogo’.