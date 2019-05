Pedro Moral sobre posible demanda de Sheyla Rojas: "No tengo miedo de nada"

Pedro Moral reveló que su expareja, Sheyla Rojas, tuvo un encuentro con el cantante Maluma en un conocido hotel de Lima y durante el tiempo en el que aún mantenían una relación.



“Me dijeron: ‘Pedro, estoy trabajando en el Westin y tu enamorada ha llegado. Ha ingresado por la cochera y ha entrado a ver a Maluma”, se escucha decir a Moral en la promoción de ‘El valor de la verdad’, cuya emisión se verá hoy.



Además, comentó que nunca supo cuál es el verdadero color de ojos de Sheyla Rojas.



“Parece extraño pero nunca le llegué a ver los ojos, es increíble... que recuerde (nunca se quitó los lentes de contacto) a veces se levantaba temprano y se iba de frente al baño a ponérselos”, señaló.



Pedro Moral también reveló que tuvo un ‘affaire’ con Melissa Loza.



‘NO TENGO MIEDO’

​

A su vez, Pedro Moral aseguró que no teme que Sheyla Rojas vaya a iniciar alguna acción legal en su contra.



Pedro, los abogados de Sheyla han dicho que evaluarán una estrategia… ¿No temes que te demanden?

No tengo miedo de nada.



¿Es cierto que te han mandado una carta notarial?

No tengo nada que decir. Vean el sábado el programa y luego me preguntan lo que quieran.