¿Pedro Moral sí recibió un pago por su participación en El Valor de la Verdad? Magaly Medina lanza fuerte acusación

El paso de Pedro Moral en El Valor de la Verdad sigue trayendo cola. Pese a responder las 21 preguntas, el empresario se fue con las manos vacías luego de que la última fuera dada como falsa por el polígrafo.

Pese a eso, Pedro Moral no sintió como una derrota haber perdido los 50 mil soles. Para el ex de Sheyla Rojas, el haber contado su verdad y todo lo que pasó en su vida al lado de la rubia es más que suficiente. Sobretodo después que su ex celebró con Gisela Valcárcel no haberse casado con él.

Aunque Sheyla Rojas no se ha pronunciado por el paso de su ex por el sillón rojo, quien sí tiene algo que decir es Magaly Medina. La conductora de TV fue muy crítica con la presencia del empresario en el sillón rojo.

Pero lo que más llamó la atención fue una fuerte revelación que hizo la Urraca en redes sociales. Cuando una usuaria le dijo a Magaly Medina que era probable que lo invitara a su programa para levantar el rating, ella contestó así:

"Tendría que buscar auspicios para costear su participación y darle lo que le pagaron en EVDLV", escribió Magaly Medina en Twitter. Esta no es la primera vez que la conductora de TV deja entrever que se les paga a los participantes por aceptar la propuesta de sentarse en el sillón rojo.

Hasta el moment o, Beto Ortiz no ha respondido esta fuerte acusación. En una entrevista con Trome, el conductor de El Valor de la Verdad señaló que el único premio que reciben los participantes es el dinero que ganan en el programa.