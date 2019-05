Pedro Moral reveló cuánto le iban a pagar semanalmente en El Artista del Año si aceptaba la oferta de participar | VIDEO

Pedro Moral repitió una y otra vez en el sillón rojo de El Valor de la Verdad que si él sale en los medios a hablar sobre su pasado con Sheyla Rojas es únicamente porque ella o personas de su entorno lo mencionan o se refieren a él.

Recordemos que el brindis que la rubia hizo acompañada de Gisela Valcárcel por no casarse con el empresario llevó a la segunda edición de El Valor de la Verdad con él sentado en el sillón rojo. Pedro Moral no se llevó los 50 mil soles, pero sí contó lo que él considera es su verdad.

Durante sus confesiones, el ex de Sheyla Rojas deslizó que El Artista del Año lo invitó a formar parte de la nueva temporada. Incluso, contó que le enviaron el contrato y que él solo tenía que firmarlo.

¡Pedro Moral perdió todo!

Pese a pensarlo detenidamente, Pedro Moral optó por no aceptar la propuesta, bloqueó el número de celular y dejó el tema en manos de sus abogados. Aunque todos pensaron que el tema quedó ahí, parece que a la producción del programa de Gisela Valcárcel no le habría gustado lo que dijo el empresario.

Por ese motivo, Pedro Moral optó por mostrarle a Rodrigo González el contrato que le hicieron llegar de parte de El Artista del Año. El conductor de Válgame Dios se sorprendió al ver tantas cláusulas y mucho más con el monto que le pagarían al ex de Sheyla Rojas por su participación semana a semana.

"¿Ese monto era semanal? Cuántas cláusulas tiene este contrato. ¿Puedo decir el número? 6 mil 500 soles a la semana", declaró con gran sorpresa Rodrigo González mientras leía el documento que Pedro Moral le mostró.

"Han dicho que es mentira, que nunca me llamaron. Faltaba mi firma nomás. Me enteré un par de cosas. Cuando a mí me provoquen, yo hablo. Según lo que yo me he enterado, pero no me consta porque no sé si sea cierto o no, a mí me han dicho que una de las jurado era Sheyla", declaró Pedro Moral.