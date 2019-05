Pedro Moral revela en programa de Magaly Medina: "Mis padres iban a pagar la boda con Sheyla Rojas"

Pedro Moral fue entrevistado por primera vez por Magaly Medina en su programa 'Magaly Tv. La firme', luego de idas y venidas, la 'Urraca'-por fin-tuvo a la ex pareja de Sheyla Rojas revelando algunos detalles de la frustrada boda con la rubia.

Pedro Moral comentó que sus padres iban a pagar la boda entre Sheyla Rojas y él, aunque luego iba a devolverles el dinero prestado para la ceremonia.



"La boda la iban a pagar mis padres (...) Me estaba yendo mal e iban a asumir la boda. Después les devolvería (el dinero), no me parece nada de malo", comentó Pedro Moral sobre su frustrada boda con Sheyla Rojas.



Pedro Moral sostuvo que Sheyla Rojas fue muy firme al indicar que ella "no pondría nada", así que necesitaba apoyo económico porque hizo malas inversiones inmobiliarias.



"Mi papá ha pagado la boda de todos mis hermanos", agregó Pedro Moral en el programa de Magaly Medina.



Asimismo, Pedro Moral fue consultado si sigue pagando la camioneta que compró a Sheyla Rojas, aunque el empresario indicó que sí, sostuvo que ya estaba saldando la cuenta.



"Sigo pagando la camioneta, falta poco porque no voy a pagar (todas las cuotas), solo hasta lo que me comprometí y listo", finalizó Pedro Moral.