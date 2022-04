Pedro Moral encendió las alarmas en Chollywood al compartir un par de mensajes desesperanzadores en sus redes sociales, los mismos que muchos interpretaron como el término de su matrimonio de tres meses con su esposa, Fabiola Garavito.

“Me hice adicto a no contarle nada a nadie y disfrutarlo o sufrirlo solo”, “Cuando vayas a fallarme procura no necesitarme nunca más”, “Cuando ya has tenido lujos, el dinero no te impresiona. Cuando ya has andado por las calles, las cosas que pasan ya no te impresionan. Cuando has estado de fiesta en fiesta, eso ya te aburre. La única cosa que me puede impresionar hoy de una persona es su LEALTAD”, compartió el empresario y ex de Sheyla Rojas.

Los rumores comenzaron a correr en los diferentes medios de prensa y Pedro Moral salió a aclarar que su matrimonio no ha terminado. “Fail”, escribió en sus historias junto a la imagen de una nota de la web de un diario local.

“Qué irresponsables en poner una noticia tan falsa, la única manera de separarme de mi esposa es muriéndome”, indicó Pedro Moral visiblemente fastiado por las especulaciones.

