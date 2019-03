Pedro Moral sobre Sheyla Rojas: "Nunca me presenté como millonario ni hice promesas" | EVDLV | VIDEO

¡Se confesó! Pedro Moral en 'El valor de la verdad' responde preguntas relacionadas a su expareja Sheyla Rojas. El empresario indicó que nunca se hizo la fama de 'millonario' con la conductora ni con ninguna de las chicas con las que ha salido.

AQUÍ EL CUESTIONARIO COMPLETO DE PEDRO MORAL

Pedro Moral se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar detalles de lo que fue su romance y posterior ruptura con la conductora de 'Estás en todas'.

"Me presente como soy. Soy recontra criollo a pesar de que no parezca, me juzgan por mi apariencia. Cuando me conocen saben como soy. Por eso tengo muchos amigos. Sheyla vio mi forma de ser, el carro que tenía y pudo haber pensado cosas. Nunca me presenté como millonario", dijo Pedro Moral en 'El valor de la verdad'.

Además reveló que, cuando era joven, gastó cerca de 1000 dólares en una noche de juerga. "Era inmaduro, chibolo. Ahora ya no hago eso", comentó.

Recordemos que Pedro Moral es el séptimo participante de la nueva temporada de 'El valor de la verdad'. Sergio 'Checho' Ibarra, Diego Chávarri, 'Poly' Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y Alexandra la 'Chama' Méndez, ya pasaron por el polígrafo.