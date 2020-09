LO DISFRUTA. Pedro Moral, empresario y expareja de Sheyla Rojas, fue consultado por el programa de farándula “En Exclusiva” sobre los chats que sostuvo la conductora de televisión con un amigo sobre su relación con el futbolista Luis Advíncula. El también gerente deportivo indicó que no le sorprende y que se siente reivindicado con las críticas que recibe la figura televisiva de América Televisión.

“Cada uno siembra lo que cosecha, tiene lo que merece, yo dije la verdad sin hablar de nadie, sólo hablé de mí, de lo que yo viví en esa relación que estuve con esa chica (Sheyla Rojas). Yo no dije todas las cosas que sé, yo hubiera abierto la boca y lo que dijo su amigo quedaba como un chancay 20″, indica.

El empresario indicó que recibió muchas críticas por no querer dejar mal a Sheyla Rojas. “A mí me dijeron poco hombre, pero mira como es Dios, los tiempos de Dios son perfectos, pasó lo que tenía que pasar. La verdad se puede ocultar sólo un tiempo”, agrega.

Finalmente indica que ahorita no es momento para hablar sobre estos temas, los cuales califica de irrelevantes. “Yo tuve que empezar de cero, perdí mis cosas, ha sido una lección de vida para mí también, me ha enseñado mucho (...) Hay cosas más importantes, me da pena que haya atención a estos temas porque al final la verdad siempre sale a la luz”, menciona.

Pedro Moral afirma que Sheyla Rojas es su Karma

