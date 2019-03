Pedro Moral en 'El valor de la verdad': "Sheyla Rojas todo lo veía dinero y dudo que haya estado enamorada de mí"

Pedro Moral calificó como ‘interesada’ a Sheyla Rojas durante su participación en ‘El valor de la verdad’, porque canceló su compromiso al saber que no podría costear una lujosa boda que costaría 170 mil dólares, y por eso, dejó de ser cariñosa para ser totalmente fría.

El empresario contó en el sillón rojo que Sheyla se encargaba de todo el matrimonio y él debía poner 170 mil dólares.

“Pero a mí no me iba bien en los negocios, no podía pagar tanto y ella se molestó. Yo bajé los precios a 70 mil y tampoco le gustó. Le dije que lo haríamos como ella quería pero en unos meses más, hasta recuperarme, pero fue peor... ahí empezaron los problemas, dejó de ser cariñosa para ser fría, y hasta me trataba mal, diciéndome que baje de peso, que la ropa me quedaba mal”, dijo Pedro Moral.

“Sí, ella me cobró 4 mil dólares para ser imagen de mis fiestas en el cono norte. Me fue mal en esas fiestas, pero le pagué 4 mil las dos primeras veces, y dos mil la última. Ella todo lo veía dinero, y ahora dudo que haya estado enamorada de mí, porque cuando se quiere no importa el dinero. Qué bruto he sido”, agregó Moral.

Finalmente, detalla que lo más doloroso es no poder seguir viendo a Antoñito, hijo de Sheyla, a quien le tiene mucho cariño.

“Además, salí a hablar porque mi familia sufre con todo lo que se dice, y están muy decepcionados”, finalizó.

SHEYLA CONTRAATACA



En tanto, Sheyla Rojas envió una carta notarial a Pedro Moral y a los directivos de Latina, con el fin de evitar que se transmita ‘El valor de la verdad’. “Mañana (hoy) también se presentará un recurso institucional de ‘habeas data’ al Juzgado Constitucional, que tiene como finalidad que no se emita el programa. Si no logramos evitar y se ‘mancha’ la imagen de Sheyla, tendremos la opción de demandar a los responsables por la vía civil, por el delito de daños y perjuicios, y la vía penal, por el delito de violación a la intimidad”, informó el abogado de la rubia, Yorry Warthon. (D. B.).