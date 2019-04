Hermana de Pedro Moral acusa a Sheyla Rojas de deberle 20 mil soles por 'Shey Shoes' | FOTOS

Pedro Moral no es el único que habla sobre Sheyla Rojas. Su hermana y por un tiempo mejor amiga, Ximena Moral envió un mensaje en redes sociales que despertó la duda de muchos seguidores de la conductora.

A través de Instagram, Ximena Moral contó que tras el lanzamiento fallido de Shey Shoes, ella perdió 20 mil soles que invirtió en la empresa que nunca vio la luz. El extenso mensaje dice:

"Dile a Sheyla que en vez de decir que mi hermano le debe plata, me pague a mí los 20 mil soles que me debe de sus zapatos Shey Shoes que me dejó colgada. ¡Gracias!", escribió Sheyla Rojas.

Además, la hermana de Pedro Moral le dedicó un mensaje, pidiéndole que deje de pensar que las redes sociales son la realidad.

"La vida no es mentira para las redes sociales y el qué dirán. La vida va más allá de eso. La realidad es otra y si te crees viva y eres mala pues paga las consecuencias", declaró Sheyla Rojas.