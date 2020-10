El cantautor peruano, Pedro Suárez Vértiz mostró su alegría tras conocer que la revista Billboard incluyó su tema ‘Globos en el cielo’ entre las 25 obras maestras del rock en español.

Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales donde aprovechó la oportunidad para explicar por qué el rock es inmortal a diferencia de otros géneros musicales.

“Estoy feliz porque la revista Billboard consideró, entre las 25 OBRAS MAESTRAS del rock en español, a ‘Los globos del cielo’ junto a grandes canciones de Los Prisioneros, Mana, La Ley, Santana, Los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, Juanes, Los Enanitos Verdes, entre otros. Este ranking se realizó conmemorando la celebración del ‘Mes de la Herencia Hispana 2020’ en EEUU”, escribió Pedro Suárez Vértiz en la primera parte de su mensaje.

“El rock tiene esss cosas. Es simplemente inmortal. No ocurre lo mismo con los géneros romántico y tropical. Pues en esos estilos, si no tienes un número 1 actual, no existes. No puedes dar conciertos ni sonar en los medios. En cambio si haces rock así no tengas un éxito hace 40 años, como los Rolling Stones, tu repertorio nunca dejará de sonar. ¿La razón? Es que el rock es el folclore de la ciudad”, agregó el músico.

La lista de 25 temas la lidera la canción ‘La Bamba’ interpretado por el legendario músico de ascendencia mexicana Ritchie Valens, considerado uno de los pioneros del rock en español. Luego le sigue el tema ‘Black Magic Woman’ de la banda estadounidense Santana, liderada por el guitarrista Carlos Santana.

En el puesto número tres está ‘Muchacha ojos de papel’ del músico argentino Luis Alberto Spinetta, le siguen ‘Ni tú ni nadie’ de Alaska y Dinarama, ‘Cuando pase el temblor’ de Soda Stereo, ‘Matador’ de los Fabulosos Cadellacs, ‘Tren al sur’ de los Prisioneros, ‘Maldito Duende’ de Héroes del silencio, ‘Oye mi amor’ de Maná y ‘Lamento boliviano’ de Enanitos verdes, entre otros grandes temas.

La canción de Pedro Suárez Vértiz se ubica en el puesto 14 de la lista. También han sido incluidos los temas: ‘La ingrata’, ‘Florecita rockera’, ‘El duelo’, ‘Puto’, ‘Inevitable’, ‘A Dios le pido’, ‘Más y más’, ‘Mentiras’, ‘Brillas’, ‘Hasta la raíz’, ‘Boca llena’, ‘Soy así’, ‘Biutiful’ y ‘Karmadame’.