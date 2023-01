NO SUPERA SU SALIDA. El cantante Pedro Suárez-Vértiz no fue ajeno al anuncio de que el exentrenador de la Blanquirroja, Ricardo Gareca, se convertiría en el nuevo director técnico de la selección de Ecuador.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Cuéntame” y “Lo olvidé” compartió un polémico comentario que va dirigido explícitamente a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“Ecuador va a ganar la Copa América y te lo recordaré toda tu vida, Lozano. Buenos días, amigos, y feliz jueves para todos”, escribió el músico.

Su mensaje fue acompañado con una captura de la publicación que hizo el periodista Augusto Maldini en Twitter, quien aseguró que el ‘Tigre’ ya se encuentra en Quito cerrando su contrato.

Sus seguidores reaccionaron rapidamente a su publicación, hubo quienes lo apoyaron y otros le pidieron que confíe Juan Máximo Reynoso, el nuevo DT de nuestra selección.

“Hay que confiar porque si no confías entonces no hay confianza”, “Los mejores deseos para nuestro ex técnico “Ricardo Gareca”, “Ni modo a llorar”, “Al señor Agustín Lozano sólo vela por su bolsillo y NO para con el deporte nacional”, “La historia de nuestro Perú siempre fue maltratar a los que nos dieron lo mejor”, son algunas reacciones de sus fans.





TE PUEDE INTERESAR