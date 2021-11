Hace unos días, el excandidato presidencial Yonhy Lescano denunció que él y su familia fueron agredidos por una turba de manifestantes en las afueras de su vivienda, ubicada en Surco. Como es de costumbre, el cantante Pedro Suárez Vértiz le envió un potente mensaje en sus redes sociales.

Luego que el excongresista señalara que el grupo radical fujimorista de La Resistencia fueron los que causaron estos daños, Suárez Vértiz le pidió que deje de quejarse, pues hay otras personas como el ciudadano Richard Muro que resultaron agredidos y no se hizo nada.

“Lescano no seas llorón. Estamos de acuerdo con qué hay que investigar toda agresión así sea con el pétalo de una rosa. Pero lo que me parece muy ruin de tu parte, es que sabiéndose públicamente que no se ha movido un dedo por el ciudadano Richard Muro, exiges una “investigación forzosa” por la agresión que sufriste, como si fueras prioridad. Cuando no tienes ni siquiera un rasguño”, recalcó.

En esa línea, el artista retirado de la música aseguró que Muro nunca tuvo justicia, pese a que “lo agarraron a machetazos y fierrazos” durante una movilización de simpatizantes de Fuerza Popular y Perú Libre en el Centro de Lima.

“Unos “manifestantes” masacraron al señor transeúnte Richard Muro, hasta dejarlo desangrado, inconsciente y con el cráneo totalmente lacerado, tirado en la pista. El señor Muro hasta hoy no encuentra por el sanguinario ataque a su persona. Es decir exiges “investigar hasta las últimas consecuencias quienes son tus agresores”. Pero nadie quiere saber nada de los que agarraron a machetazos y fierrazos al señor Muro”, señaló.

PEDRO SUÁREZ PIDIÓ A LESCANO QUE LUCHE POR OTROS

A través de su cuenta de Instagram, Pedro Suárez Vértiz exhortó a Yonhy Lescano a que deje de quejarse en los medios de comunicación y que en lugar de eso, mueva sus influencias para encontrar a los agresores de Richard Muro.

“Cuando yo enfermé no me quejé con nadie. Más bien luché por los que estaban peor que yo. Los que convulsionan. Peleé por legalizar el aceite de Canabis y lo logramos. Así que no lloriquees más en todos los medios. Más bien mueve tus influencias para que hallemos a quienes casi matan al señor Muro. Porque tú estás intacto”, sentenció.

“Muy mal también por algunos conductores de noticiarios por hacer un escándalo por prejuicios relativos y olvidarse de los que masacraron a Richard Muro, que siguen sin castigo o investigación alguna”, agregó.