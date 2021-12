A través de su cuenta de Facebook, Pedro Suárez Vértiz elogió la nueva canción de María Pía Copello. El músico indicó que admira a la influencer por el empuje que le pone a todos sus proyectos.

En un extenso mensaje, Pedro Suárez Vértiz señaló que fue su sobrina quien le mostró la canción y quedó fascinado con la letra que explica las frustraciones generadas por la pandemia.

“Qué buena canción por mi madre. Y eso que yo soy bien duro criticando los temas musicales de gente cercana a mí. No puedo mentirles porque los quiero (...) Me entró la curiosidad y como quiero mucho a mi amiga Copello, la escuché y vi el videoclip. Sencillamente ME ENCANTÓ. La seguiré escuchando, estoy seguro que va a ser un éxito”, escribió el intérprete de ‘Los globos del cielo’.

Pedro Suárez Vértiz elogia nuevo tema de María Pía:

PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ REVELA ANÉCDOTA

En otro momento, Pedro Suárez Vértiz indicó que conoce a María Pía desde que era una niña, por la amistad que mantenía con su hermana Anna Carina.

“Cómo te recuerdo María Pía, cuando salías de tu dormitorio con tu pijama tipo bebecrece, siempre de mal humor y reclamando tu jugo, mientras yo desayunaba con Anna Carina y tu mamá. Parecías Barney y no te importaba. Tanto así te conozco yo”, puntualizó el músico.