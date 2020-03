Pedro Suárez Vértiz hace pedido a Martín Vizcarra: “Postule usted por favor en el 2021”

A través de su cuenta de Facebook, Pedro Suárez Vértiz compartió un mensaje a sus seguidores dedicado al presidente Martín Vizcarra, a quien le pidió que postule a la en el 2021 pues considera que ha realizado una buena gestión en su periodo de gobierno.

En el mensaje, Pedro Suárez Vértiz señala que Martín Vizcarra, en su cargo de presidente y vicepresidente, ha podido superar “huaycos, los panamericanos, crisis legislativas, ahora la pandemia del coronavirus, y ojalá pueda solucionar todo lo que falta”, precisó.

“No le pongo velitas ni idolatro a ningún político, ni siquiera a usted. Pero pienso que si no postula en el 2021, será como rifar el destino del país. A menos que postule Forsyth, cosa que dudo. Me gusta que organice reuniones en Moquegua. Que use jeans en Palacio. Que de conferencias de prensa en las veredas. Pero igual, no pongo las manos al fuego por nadie”, escribió el recordado líder de Arena Hash.

Finalmente, el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ expresó su pedido, el mismo que fue respaldado por miles de seguidores en redes sociales.

“Postule usted por favor en el 2021. Es un clamor popular. No lo digo porque yo sea vizcarrista, sino porque JAMÁS se debe cambiar de caballo a mitad del río”, escribió Pedro Suárez Vértiz.