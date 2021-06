Pedro Suárez Vértiz utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de aliento al joven peruano Vasco Madueño, hijo del cantante Guillermo Dávila, sobre las pasadas declaraciones del venezolano, que se refirió al joven ‘como un accidente’, además, consideró que si el artista no resuelve ‘su pendiente’ con el joven peruano, La Voz Perú ‘carecería de toda legitimidad, valores, respeto, empatía y de rating’.

MÁS INFORMACIÓN: REGALAN COMPUTADORA A VASCO MADUEÑO PARA QUE PUEDA SEGUIR CON SUS CLASES DE MÚSICA

A través de su cuenta de Instagram, PSV se dirigió a Madueño, con un tono paternal y con mucha empatía por esta delicada situación. “Vasco, no tengo el gusto de conocerte; pero no hace falta para descubrir que eres un chico lindo, un artista de verdad, y sobretodo un compatriota mío. Además tienes la edad de uno de mis hijos, y eso me despierta un sentimiento de paternalidad hacia ti, igualito al que siento por todos los amigos de mi hijo”, comenzó.

Luego se pronunció por la entrevista realizada hace algunos años por un canal de los Estados Unidos, en la que Guillermo Dávila afirma que su hijo peruano ‘fue un accidente’. “Para empezar, el video aquel en el que tu padre dice que ‘fuiste un accidente’, ni te debe molestar”, afirmó.

PEDRO SUÁREZ VÉRTIZ REVELÓ QUE ‘ÉL TAMBIÉN FUE UN ACCIDENTE’

En este mensaje, el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ reveló que él también fue un accidente. “Yo fui un accidente, hasta mi mamá me enseñó el sillón donde me fecundaron sin quererlo. Mi hija también sabe que fue un accidente. Lo sabe desde que nació. Y siempre se ríe de ello. John Lennon, quien vivió un caso exacto al tuyo, decía que la mayoría de los seres humanos “éramos producto de una borrachera de un sábado por la noche”, escribió.

MÁS INFORMACIÓN: VASCO MADUEÑO NO CONFÍA EN LA PRUEBA DE ADN QUE SE HIZO GUILLERMO DÁVILA

EL MENSAJE A ‘LA VOZ PERÚ'

Pedro Suárez Vértiz también se refirió al programa La Voz Perú, que tiene como uno de los ‘coaches’ precisamente a Guillermo Dávila: “Regresando al presente, Latina ha contratado a tu papá como jurado de ‘La Voz Perú'. Y yo, conociendo la inteligencia de Susana Umbert (Gerente de producción del canal) , estoy seguro que ha tocado el caso de tu poderosa e ineludible existencia, con él. Ella, según mis presentimientos, ha contratado a tu padre con la condición de que resuelva su pendiente contigo, porque mientras no lo haga, el programa La Voz Perú carecería de toda legitimidad, valores, respeto, empatía, y en consecuencia, rating”.

Suárez Vértiz confió en que Umbert ‘no permitirá que el caso quede en una simple prueba de ADN. ”Así que avisado estás mi querido Vasco. Buenos días amigos y feliz Martes para todos!!”, finalizó.

Recordemos que el caso de Vasco Madueño ha generado mucha solidaridad con el joven peruano, debido a que Guillermo Dávila hasta el momento no lo ha reconocido. Al respecto ‘Nacho’, manifestó que se ha sometido a una prueba de ADN y que espera que Vasco también pueda hacerlo.

TE PUEDE INTERESAR: