Pedro Suárez-Vértiz: ‘A la mujer no le gustan los llorones’ | ENTREVISTA | FOTOS

Por: Fernando 'Vocha' Dávila



Si hablamos de rock, te lleva inevitablemente a nombrarlo. Se conquistó y conquistará un amor con su música. Se bailará por siempre al ritmo de los acordes de sus obras de arte. Hoy está silencioso, pero no ha perdido la voz. Porque en cada respuesta que otorga, Pedro Suárez-Vértiz nos confirma que es un artista sin tiempo... es eterno.



¿Un amigo te pidió que le compongas una canción a su chica y ella terminó interesándose en ti?

¿Tú eres loco? Nunca he ‘serruchado’ a un amigo. Sufriría de impotencia por la culpabilidad.



O sea, ¿nada de mirar a la pareja de tu causa?

De arranque, ninguna pareja de alguien que yo conozca me atrae. Es automático.



¿Le dedicaste unas líneas a un amor no correspondido?

Ninguna tiene que ver conmigo, excepto ‘Talk Show’, que relata la historia de una ‘relación libre’ con una europea en mi época de adolescente.

No es malo inspirarse por una decepción...

Me parece indignante, porque a la mujer no le gustan los llorones.



¿Rockero que se respeta no baila salsa?

Nací en Bellavista, soy chalaco y, aunque mi fuerte no es el baile, sí aprecio canciones como: ‘El día de mi suerte’ y ‘Periódico de ayer’ de Héctor Lavoe; ‘Pedro Navaja’, de Rubén Blades; ‘Carbonerito’ y ‘Achilipú’ de ‘El Gran Combo’, o la archiconocida ‘El Preso’ de Wilson Manyoma. Son obras maestras.



¿Tu género es para rebeldes?

Es falso.



¿Tu canción más contestataria?

Puede ser ‘Degeneración actual’, donde hablo de todos los males que atacan a nuestra sociedad. También sobre la corrupción en el Perú. Pero mi público la encuentra muy divertida.

¿Algún político te pidió un ‘single’ para su candidatura?

Eso siempre ocurre, pero jamás lo hice. Que me hayan utilizado para hacer sus campañas, eso es otra cosa. Con la que yo no tengo nada que ver.



¿Ha pasado?

En el Ecuador, con un comercial del gobierno usando ‘Cuando pienses en volver’. Apdayc tuvo que intervenir.



¿Un tema que no pensabas que sería un éxito?

‘El tren sexual’ no tiene video, pero es un hit en Centroamérica, sobre todo en Panamá.

¿Otra?

‘Cuando pienses en volver’ no aprobó ningún focus group y fue una ‘bomba’.



Define a tu guitarra en una frase.

Mi extensión.



¿En casa también te llaman Pedrito?

Nunca.



¿Secreto para que la fama no te maree?

No ofenderte con las críticas, tampoco cansarte de la gente y alejarte de la adulación.

¿El primer instrumento que dominaste?

El piano, después de escuchar a ‘The Beatles’. A los 11 descubrí a los ‘Rolling Stones’ y allí empecé con la guitarra. Pero nunca pensé en cantar.



Es para no creerlo...

No encontramos vocalista para ‘Arena Hash’ y asumí el reto. Al ser el compositor, era el único que se sabía las letras.



A propósito de ese grupo, recorrían el Perú profundo, vivieron muchas cosas singulares...

En una oportunidad nos contrataron en la selva. Recuerdo que llegamos a la ciudad y era un pueblo fantasma, sin gente en las calles.

Tiempos del azote de ‘Sendero Luminoso’...

Ese día hubo apagón y tocamos a medianoche en un local sin una sola persona.



¿Y qué ocurrió?

En 15 minutos el local estaba lleno. Era el único lugar que tenía luz. Terminamos y nos fuimos. Pero sé de colegas a los que obligaron a tocar varios días.



Imagina que viene un jovencito y te dice: ‘Quiero ser como tú’.

Le aconsejaría que estudie una carrera aparte. Eso le generará una disciplina que le servirá en la música. Yo estudié Comunicaciones en la Universidad de Lima, me especialicé en Radio y Televisión.

¿Otra música que te atrape?

La clásica. De niño era muy común escuchar en casa a Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Johann Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros.



¿Un ‘clásico peruano’ que te estremezca el corazón?

‘El espejo de mi vida’, ‘Esta es mi tierra’, ‘Mal paso’, ‘Toro mata’.



¿Sufres por la selección?

En cada partido, pero es parte de la vida llorar, reír, sufrir. Eso le da un balance a tu cuerpo. Lo que sí no me interesa es a nivel de clubes.

Pero fuiste hincha de Cristal.

De niño. Porque me gustaba Ramón Quiroga, Rubén ‘Panadero’ Díaz y Julio César Uribe.



¿El fútbol del ‘Diamante’ tenía ritmo?

Fue el primer futbolista moderno de nuestro fútbol. Era un Teófilo Cubillas, pero con la velocidad de Advíncula y el dribbling de Ronaldinho.



¿La primera vez que te escuchaste en una emisora?

Estaba manejando en Miami y de repente escucho en la radio: ‘Me estoy enamorando’ y tuve que estacionarme porque no lo podía creer.

¿Qué es el machismo?

Hay dos tipos: Bueno y malo. El primero es pagar la cuenta cuando sales con una chica, abrirle la puerta del carro, pensar en su placer antes que en el tuyo... El malo es agredir física, verbal o psicológicamente.



Si tuvieras que dibujar a Dios, ¿cómo lo harías?

Un par de alas abrazándome.



Mario Vargas Llosa asegura que todos los días, de manera disciplinada, escribe. ¿Haces lo mismo?

Mi creatividad es instintiva. Si me siento en un sofá con lápiz y papel, no me sale nada. Las canciones me llegan involuntariamente al cerebro completas y de golpe. Manejando, comiendo, durmiendo o en la ducha.

¿Qué es ‘Cuéntame’ para ti?

Es mi vida contada a través de 21 canciones mías.



Envíale un mensaje al público del Trome.

Vayan a ver mi musical, no hay excusas, pues hay combos con 40 % de descuento para grupos de 6 personas y 50 % para estudiantes. No creo que se lo quieran perder.

El rock peruano y él parecen una fusión inseparable. Esta vez me apoyo en Lucha Reyes para decirle a Pedrito: ‘Tu voz existe, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado, inútil es decir que te hemos olvidado’.

GRANDES ÉXITOS



- Cuando pienses en volver

- Sé que todo ha acabado ya

- No pensé que era amor

- Alguien que bese como tú

- Talk Show

- Degeneración actual

- Te siento de solo pensar

- Lo olvidé

- Cuéntame

- Me estoy enamorando

- Me elevé

- Mi auto era una rana

- Sentimiento increíble

CON ARENA HASH



- Me resfrié en Brasil

- Y es que sucede así

- El rey del ah, ah, ah

- Cómo te va mi amor

- Cuando la cama me da vueltas

- Esa sí es una mujer (con Christian Meier)