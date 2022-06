El cantante y compositor peruano, Pedro Suárez Vertiz conmovió a sus seguidores en su cuenta de Instagram con un sentido mensaje dirigido al aún director técnico de la selección peruana de futbol, Ricardo Gareca por el Día del Padre.

Y es que al intérprete de ‘No pensé que era amor’ no se le ocurrió mejor idea que pedir a Ricardo Gareca que se quede dirigiendo a la selección peruana justo el Día del Padre.

“Tigre. Tú eres el prócer de nuestro nuevo patriotismo. No permitas que el blooper con Australia sea el epílogo del hermoso libro que todavía no has terminado de escribir, sobre tu épica historia en el Perú”, escribió en la primera parte de su mensaje.

“Jamás en la historia de mi amado país, un DT había sido reclamado por unanimidad para quedarse después de la eliminación de un mundial. Nunca. Todos se iban odiados y maldecidos. Pero Gareca no. Lo que demuestra que absolutamente nadie te culpa de lo que pasó con Australia”, añadió luego.

“Aguante Tigre que ya falta poco”

Pedro Suárez Vértiz señaló que el Perú está consciente de la calidad de jugadores que tenemos, pero gracias al esfuerzo y la motivación de Gareca hace que los resultados estén por encima de las capacidades de todos.

“Chile y Colombia ya están terminado su apogeo. No te metas en ese alud. Acá hay un buen equipo para la próxima Copa América. Terminemos lo avanzado. Porque al igual que contigo, Perú fue por primera vez a México 70 con Didí, no fuimos a Alemania 74, y regresamos con todo a Argentina 78 y España 82. Aguante Tigre que ya falta poco. Esto es solo un intermedio. ¡¡Feliz día del padre papá Gareca!! Buenos días amigos y muy feliz Día del padre para todos”, escribió al final.

