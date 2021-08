A través de sus cuenta de Instagram, Pedro Suárez Vértiz agradeció a Rodrigo González y Gigi Mitre por haber puesto sus canciones en el programa ‘Amor y fuego’. El músico indicó, además, que el espacio de farándula lo distrae y ‘lo transporta a otra dimensión’.

Hace unos días, Rodrigo y Gigi indicaron que el tema ‘Cuando pienses en volver’ de Pedro Suárez Vértiz es muy emotiva y es un himno para los peruanos en el extranjero, hecho que fue muy bien recibido por el intérprete.

En un extenso mensaje, Pedro Suárez Vértiz indicó que, en medio de esta coyuntura complicada, el programa de farándula lo mantiene entretenido con todos los ‘dimes y diretes’.

Pedro Suárez Vértiz felicita a Rodrigo y Gigi por su programa

AGRADECIDO CON AMOR Y FUEGO

“Gracias por tus palabras hacia mi música Rodrigo mío. Gracias. Rodrigo, tu programa me transporta a otra dimensión. Porque en esta coyuntura tan complicada, en donde todo es política, asaltos en mototaxis, sicarios, etc., ver los dimes y diretes de nuestros “famosos” es tan surreal, que me distrae de toda tensión. Mejor que un Rivotril. Almuerzo con Uds. todos los días”, indicó el cantante.

Finalmente, el músico lo felicita por haber tomado la decisión de emitir su programa por la señal del cable y arriesgarse a continuar con su estilo.

“Te felicito por haberte arriesgado, aventurero y temerario como tu padre, a hacer tu programa en un canal de cable, ¡¡¡y volverlo masivo!!! Respeto mucho a los otros programas de tu casa televisora, muy sintonizados también, pero no serían NADA si “Amor y Fuego” no hubiera calentado la antena de dicho canal. Gracias por tus palabras hacia mi música hermano mío. Saludos a la extraordinaria Gigi. ¿Cómo no quererla?”, puntualizó.

