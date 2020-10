El cantante y compositor, Pedro Suárez Vértiz envió un mensaje de aliento a la selección peruana debido a que hoy medirá fuerzas con un duro rival: la selección brasileña.

El intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ aconsejó a la blanquirroja enfrentar a la selección brasileña con estrategia tal como él lo hizo cuando tuvo que luchar contra la enfermedad que lo alejó de los escenarios.

“Hoy jugamos con un equipo 20 veces mejor que el nuestro. Superior en historia, precio de jugadores y performance. Si no lo aceptamos, estamos fritos. Recuerdo que un señor (que no puedo nombrar porque está en campaña electoral), cuando se enteró de que yo tenía un problema de salud que inevitablemente iba a recrudecer con el paso del tiempo, me hizo llegar un mensaje que no olvido. Todos lloraban frente a mí cuando me veían esquelético y hablando como borracho. Creían que me moría ese año. Tanto así que ya no quería recibir visitas. Me deprimían y me cansaban con sus sugerencias de médicos extravagantes, chamanes y viajes a lugares extraños”, dijo en la primera parte de su mensaje.

“Pero este señor, que no sabía ni dónde yo vivía, no se puso dramático ni lastimero, y me hizo llegar un frío pero sabio mensaje, vía mi manager: “Lo incurable se vence con estrategia”. Y vaya que me sirvió. Abandoné mi estado de shock y me amisté con mi enfermedad. Así pude día a día, con estrategia, recuperar mi felicidad. La cordura en pleno caos, es milagrosa. Y eso exactamente tenemos que hacer con Brasil hoy. Tenemos todas las herramientas. Conocemos muy bien al equipo porque hemos jugado mucho como ellos en los últimos años”, añadió el cantautor.

También recordó que en el pasado hemos sorprendido a la selección de Brasil mintiéndole goles e incluso llegando a la Copa América. Pedro señaló que como no les podemos jugar de igual a igual a los brasileños necesitamos utilizar una estrategia.

“Encerrarse atrás y tapar el cuello de botella de las montañas hasta volverlos locos. Para luego cuando estén adelantados los brasileños, arremeter con un contraataque de 3 toques. Estrategia muchachos. Así le ganó David a Goliat. ¡Arriba el Perú carajo!”, señaló Suárez Vértiz con esperanza.