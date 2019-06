Pedro Suárez Vértiz y el tierno pedido del cantante a su hija María José por el 'Día del Padre' | FOTO

Pedro Suárez Vértiz escribió un tierno saludo por el 'Día del Padre' y lo compartió en sus redes sociales, pero en esta ocasión hizo un pedido público especial a su hija María José: que lo haga abuelo de una vez.



"Feliz Día del padre a todos los padres del Perú y el mundo. Yo tuve la suerte de ser padre muy joven", dice el inicio del mensaje de Pedro Suárez Vértiz.



Pero inmediatamente mencionó a su hija María José y su novio Andrés: "Y aunque me asusté, quiero que Andres y Maria José (en la foto) sean padres ya mismo. Ser abuelo sería como ser padre al cuadrado. Ver a Cynthia con un nieto me derretiría".

"Además quiero mezclar los genes artísticos de mi familia, con los genes ordenados y empresarios de la familia de Andrés. Andrés querido, eres como mi hijo. Pónganse de acuerdo y tengan un bebé por favor. Sé que tienen su libreto ya escrito, pero si se les chispotea un cachorrito, yo feliz. Pero por encima de todo quiero que vivan esa experiencia porque los amo. Feliz Día del padre también para los futuros padres del Perú" , dice el resto del mensaje donde le ruega a su hija que lo haga abuelo.



El mensaje en Instagram tiene casi cinco mil me gusta y muchos hacen eco y también le piden a la hija de Pedro Suárez Vértiz que le conceda el deseo a su padre.

Días anteriores, Pedro Suárez Vértiz compartió una foto de su hija describiéndola hermosa, profesional e independiente y la culpable de 'castrar su cerebro', porque no puede ver a otra jovencita de su misma edad como mujer. "Que hermosa es mi hija María José. Ya adulta, profesional e independiente. Pero ha castrado mi cerebro. Simplemente no puedo ver como mujer a ninguna modelo, actriz o cantante de su generación. Pues las veo como sigo viendo a mi hija: en su triciclo con su chupete. Espero que sea un síntoma normal, porque me sorprende haber cambiado tanto".