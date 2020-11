Pedro Suárez Vertiz: “Pensé que Bascuñan era el juez más parcializado del mundo, pero el Tribunal Constitucional lo superó”

Pedro Suárez Vértiz volvió a utilizar sus redes sociales para comentar la actual coyuntura que vive el país tras una semana de inestabilidad política, que empezó con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra por decisión del Congreso de la República.

Recientemente, el Tribunal Constitucional evitó pronunciarse sobre la demanda competencial presentada por el Ejecutivo para evaluar la figura de ‘incapacidad moral’ en la vacancia presidencial. Ernesto Blume, miembro del TC, indicó que no ‘querían echar más leña al fuego’ ya que un nuevo presidente asumió el cargo.

PSV no pudo dejar de opinar y comparó al tribunal con el criticado árbitro del último encuentro Perú vs Brasil. “Pensé que Bascuñán, quien arbitró escandalosamente el partido Perú Brasil, era el juez más parcializado del mundo. Pero no. El Tribunal Constitucional lo superó”, escribió el músico en su cuenta de Facebook.

“¿Cómo se les ocurre hacerle semejante regalazo a los congresistas que, en su mayoría, son prontuariados al servicio de mafias y monopolios? Porque cuando tu imparcialidad favorece a una de las partes, tu disque imparcialidad es una farsa”, agregó Pedro Suárez Vértiz.

Asimismo felicitó a Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos, quienes votaron en contra, por hacer público su desacuerdo con el veredicto del TC ‘que pone al congreso autoritariamente por encima del presidente de la República’, indicó.